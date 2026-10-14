在爱沙尼亚，前欧盟能源委员卡德里·西姆松已加入爱沙尼亚社会民主党（SDE）。她计划在明年3月的选举中于塔尔图竞选该国议会——爱沙尼亚议会（Riigikogu）——议员，ERR News报道。

重返爱沙尼亚政坛

西姆松于1995年至2024年间是中间党成员。她曾连续四届当选爱沙尼亚议会议员，还担任过爱沙尼亚经济和基础设施部长。

2019年至2024年，西姆松担任欧盟能源委员。她表示，自己近两年来一直在考虑重返政坛的决定，并拒绝了相关邀请。

西姆松表示，她选择社会民主党，是因为该党为爱沙尼亚提供了积极的发展方向，而不只是与其他政治力量对抗。她还表示，有必要加强爱沙尼亚在欧盟中的存在，推进国家利益并支持乌克兰。

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塔尔图竞选

西姆松计划参加塔尔图的选举，这座城市是她成长的地方。她的父亲阿杜·穆斯特曾长期担任中间党政治人士，此前曾任塔尔图市议会主席。

这位前欧盟委员还主张改变爱沙尼亚的能源政策。她认为，该国应减少对进口燃料的依赖。

SDE主席劳里·莱内梅茨表示，西姆松的管理经验将加强该党的地位。他指出，社会民主党此前在拥有101个席位的爱沙尼亚议会中从塔尔图赢得一个席位，这次的目标是获得两个议席，并不排除在该市获胜的可能性。

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