В Эстонии бывшая еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон вступила в Социал-демократическую партию Эстонии (SDE). Она планирует баллотироваться в парламент страны — Рийгикогу — в Тарту на выборах в марте следующего года, сообщает ERR News.

Возвращение в эстонскую политику

Симсон была членом Центристской партии с 1995 по 2024 год. Она избиралась депутатом Рийгикогу на протяжении четырех созывов, а также занимала должность министра экономики и инфраструктуры Эстонии.

В 2019–2024 годах Симсон работала еврокомиссаром по энергетике. Она заявила, что почти два года обдумывала решение вернуться в политику и отказывалась от соответствующих предложений.

По словам Симсон, она выбрала социал-демократов, поскольку партия предлагает Эстонии позитивное направление развития, а не только противостояние с другими политическими силами. Она также заявила о необходимости усилить присутствие Эстонии в Европейском Союзе, продвигать интересы страны и поддерживать Украину.

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Кампания в Тарту

Симсон планирует участвовать в выборах в Тарту — городе, где она выросла. Ее отец Ааду Муст, который долгое время был политиком Центристской партии, ранее возглавлял городской совет Тарту.

Бывшая еврокомиссар также выступила за изменения в энергетической политике Эстонии. По ее мнению, стране следует сократить зависимость от импортируемого топлива.

Председатель SDE Лаури Ляэнеметс заявил, что управленческий опыт Симсон укрепит позиции партии. Он отметил, что социал-демократы, ранее получавшие в Тарту одно место в 101-местном Рийгикогу, на этот раз стремятся получить два мандата и не исключают победы в городе.

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