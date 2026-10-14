Колишня єврокомісарка Кадрі Сімсон вступила до соціал-демократів Естонії — ERR News

В Естонії колишня єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон вступила до Соціал-демократичної партії Естонії (SDE). Вона планує балотуватися до парламенту країни — Рійґікоґу — в Тарту на виборах наступного березня, повідомляє ERR News.

Повернення до естонської політики

Сімсон була членкинею Центристської партії з 1995 до 2024 року. Вона обиралася депутаткою Рійґікоґу протягом чотирьох скликань, а також обіймала посаду міністерки економіки та інфраструктури Естонії.

У 2019–2024 роках Сімсон працювала єврокомісаркою з питань енергетики. Вона заявила, що майже два роки обдумувала рішення повернутися до політики та відмовлялася від відповідних пропозицій.

За словами Сімсон, вона обрала соціал-демократів, оскільки партія пропонує Естонії позитивний напрямок розвитку, а не лише протистояння іншим політичним силам. Вона також заявила про потребу посилити присутність Естонії в Європейському Союзі, просувати інтереси країни та підтримувати Україну.

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Кампанія в Тарту

Сімсон планує брати участь у виборах у Тарту — місті, де вона виросла. Її батько Ааду Муст, який тривалий час був політиком Центристської партії, раніше очолював міську раду Тарту.

Колишня єврокомісарка також виступила за зміни в енергетичній політиці Естонії. На її думку, країна має скоротити залежність від імпортованого палива.

Голова SDE Лаурі Ляенеметс заявив, що управлінський досвід Сімсон посилить позиції партії. Він зазначив, що соціал-демократи, які раніше здобували в Тарту одне місце у 101-місному Рійґікоґу, цього разу прагнуть отримати два мандати та не виключають перемоги в місті.

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