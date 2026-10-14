W 2025 roku na świecie bezpowrotnie zniszczono 7 mln hektarów lasów — obszar mniej więcej wielkości Irlandii. To o 15% mniej niż rok wcześniej, jednak tempo ograniczania strat jest niewystarczające, aby zrealizować globalną obietnicę powstrzymania wylesiania do 2030 roku, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na doroczny raport Forest Declaration Assessment.

Tempo musi spadać szybciej

Raport przygotowała koalicja grup badawczych i organizacji pozarządowych. Aby osiągnąć cel uzgodniony na konferencji klimatycznej ONZ COP26 w 2021 roku, skalę wylesiania należy ograniczać o około 1 mln hektarów rocznie.

Współautorka badania i główna konsultantka Climate Focus Erin Matson nazwała wynik z 2025 roku obiecującym, ale podkreśliła, że na razie jest on raczej wyjątkiem niż nowym trendem. W raporcie za główne przyczyny niszczenia lasów uznano oczyszczanie terenów pod rolnictwo i wydobycie surowców mineralnych.

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Ameryka Łacińska i dorzecze Konga

W Ameryce Łacińskiej straty lasów w 2025 roku zmniejszyły się o 33%. Autorzy oceny powiązali to między innymi z brazylijskim planem przeciwdziałania wylesianiu oraz zaostrzeniem kontroli w Amazonii.

Tymczasem w dorzeczu Konga w Afryce Środkowej straty lasów tropikalnych osiągnęły 2,4 mln hektarów. Po raz pierwszy niemal zrównały się z poziomem wylesiania w Amazonii. Założyciel Centrum Środowiska i Rozwoju w Kamerunie Sam Nguiffo oświadczył, że wylesianie w regionie wyrządza znaczące szkody tożsamości kulturowej i źródłom utrzymania lokalnych oraz rdzennych społeczności.

Ryzyko susz i pożarów

Dalszy postęp może być również zagrożony przez El Niño — ciepłą fazę naturalnego cyklu klimatycznego, która powoduje susze i zwiększa ryzyko pożarów lasów. Obecne zjawisko, które pojawiło się w czerwcu, według prognoz ma osiągnąć szczyt później w tym roku i może stać się najsilniejsze w historii obserwacji. W raporcie zaznaczono, że jeśli sprawdzą się prognozy silnego El Niño w latach 2026–2027, ryzyko susz i pożarów w lasach tropikalnych wzrośnie.

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