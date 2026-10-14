2025年，全球有700万公顷森林被永久毁坏——面积约相当于爱尔兰。这比前一年减少15%，但森林损失的下降速度不足以兑现到2030年停止毁林的全球承诺，Asharq Al-Awsat报道称，消息援引年度《森林宣言评估》报告。

下降速度必须更快

该报告由研究团体和非政府组织组成的联盟编写。为实现2021年联合国COP26气候大会商定的目标，毁林规模必须每年减少约100万公顷。

研究共同作者、Climate Focus首席顾问埃琳·马特森称，2025年的结果令人鼓舞，但强调目前这更像是例外，而非一种新趋势。报告将为农业和矿产开采清理土地列为森林破坏的主要原因。

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拉丁美洲和刚果盆地

2025年，拉丁美洲的森林损失减少了33%。评估报告的作者尤其将此与巴西打击毁林的计划以及对亚马孙地区加强管控联系起来。

与此同时，中非刚果盆地的热带森林损失达到240万公顷，首次几乎与亚马孙地区的毁林水平持平。喀麦隆环境与发展中心创始人萨姆·恩吉福表示，该地区的毁林对当地社区和原住民社区的文化认同及生计造成了重大损害。

干旱和火灾风险

进一步的进展也可能受到厄尔尼诺现象的威胁。厄尔尼诺是自然气候周期的暖相，会引发干旱并增加森林火灾风险。本轮现象于6月出现，预计将在今年晚些时候达到峰值，并可能成为有记录以来最强的一次。报告指出，如果2026—2027年强厄尔尼诺的预测成为现实，热带森林的干旱和火灾风险将加剧。

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