В 2025 году в мире безвозвратно уничтожили 7 млн гектаров леса — примерно площадь Ирландии. Это на 15% меньше, чем годом ранее, однако темпы сокращения потерь недостаточны для выполнения глобального обещания остановить вырубку лесов к 2030 году, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на ежегодный доклад Forest Declaration Assessment.

Темпы должны снижаться быстрее

Доклад подготовила коалиция исследовательских групп и неправительственных организаций. Для достижения цели, согласованной на климатической конференции ООН COP26 в 2021 году, масштабы вырубки лесов необходимо сокращать примерно на 1 млн гектаров ежегодно.

Соавтор исследования и ведущий консультант Climate Focus Эрин Матсон назвала результат 2025 года обнадеживающим, но подчеркнула, что пока он скорее является исключением, а не новой тенденцией. Основными причинами уничтожения лесов в докладе названы расчистка территорий для сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

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Латинская Америка и бассейн Конго

В Латинской Америке потери лесов в 2025 году сократились на 33%. Авторы оценки связали это, в частности, с планом Бразилии по противодействию вырубке лесов и усилением контроля в Амазонии.

В то же время в бассейне Конго в Центральной Африке потери тропических лесов достигли 2,4 млн гектаров. Впервые они почти сравнялись с уровнем вырубки в Амазонии. Основатель Центра окружающей среды и развития в Камеруне Сэм Нгуиффо заявил, что вырубка лесов в регионе наносит значительный ущерб культурной идентичности и средствам к существованию местных и коренных общин.

Риск засух и пожаров

Дальнейший прогресс также может оказаться под угрозой из-за Эль-Ниньо — теплой фазы природного климатического цикла, которая вызывает засухи и повышает риск лесных пожаров. Нынешнее явление, возникшее в июне, по прогнозу должно достичь пика позднее в этом году и может стать самым сильным за всю историю наблюдений. В докладе отметили, что при реализации прогнозов сильного Эль-Ниньо в 2026–2027 годах риски засух и пожаров в тропических лесах усилятся.

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