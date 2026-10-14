В Австралии два аккаунта LinkedIn, связанные с предполагаемой китайской шпионской сетью, в течение 2016–2025 годов нацелились на более чем 100 человек, связанных со страной. Среди них были бывший премьер Квинсленда и нынешний лидер оппозиции штата Стивен Майлз, комиссар Австралийской федеральной полиции и несколько высокопоставленных чиновников федерального правительства, сообщает ABC News Australia.

Аккаунты выдавали себя за представителей аналитического центра и предлагали потенциальным собеседникам оплачиваемую консультационную работу в обмен на ценные советы. По данным ABC, эти профили напрямую связались с 58 своими контактами, а часть адресатов передала личные контактные данные.

Версия австралийской полиции

Австралийская федеральная полиция заявила, что за операцией могло стоять Министерство государственной безопасности Китая — главная гражданская разведывательная служба страны. По версии AFP, ведомство использовало фальшивые профили LinkedIn, чтобы устанавливать контакты с потенциальными иностранными источниками, а затем запрашивать у них информацию.

Среди тех, к кому обращались аккаунты, были люди, в профилях которых указывалась работа в государственной агентстве Austrade, Министерстве иностранных дел и торговли Австралии, Investment NSW, Invest Victoria и Tourism Australia. В одном из сообщений собеседника спрашивали, есть ли у него доступ к информации от важных людей в правительстве. Некоторые адресаты отказались от предложений.

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Стивен Майлз установил связь с аккаунтом Vera Su в апреле 2021 года, когда был заместителем премьера Квинсленда. ABC News Australia не видело переписки между ним и этим профилем: сам факт контакта не доказывает, что Майлз получал предложение консультационной работы или передавал информацию. По данным вещателя, он не отвечал на сообщения Vera Su.

Связь с делом Александра Черго

По данным ABC News Australia, эти аккаунты связаны с той же предполагаемой сетью, которая контактировала с австралийским бизнесменом Александром Черго. В ноябре 2021 года, когда он жил в Шанхае, профиль Vera Su предложил ему частичную занятость в Nesa Consulting якобы для консультаций по вопросам торговли между Китаем и Австралией.

В марте Черго признали виновным в неосторожном иностранном вмешательстве — он стал первым человеком, осужденным за это преступление в Австралии. В прошлом месяце суд назначил ему три года и шесть месяцев лишения свободы. Во время процесса суд услышал, что Черго не раскрывал конфиденциальную информацию, а его отчеты состояли из материалов из открытых источников.

Посольство Китая в Канберре отвергло утверждения AFP как необоснованные и заявило, что СМИ должны придерживаться профессиональной этики и освещать ситуацию справедливо и объективно.

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