Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф высказался против возможного ограничения или полного прекращения обмена разведывательной информацией с Украиной, что в настоящее время обсуждается в администрации президента Дональда Трампа.

По информации источников в Белом доме, американский президент рассматривает возможность блокирования передачи разведданных киевским властям с целью сделать невозможным задействование украинских сил для нанесения ударов по объектам на территории России. На данный момент окончательного распоряжения о прекращении сотрудничества Трамп не принял.

В Вашингтоне отсутствует единая позиция по этому вопросу. Глава ЦРУ Джон Ретклифф считается одним из самых последовательных сторонников продолжения поддержки Украины среди высокопоставленных чиновников действующей администрации и выступает за сохранение обмена разведывательными данными.

Источник: издание Semafor.

Напомним, США угрожают оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

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