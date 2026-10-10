США погрожують залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ, — Axios

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Представники адміністрації президента США Дональда Трампа начебто пригрозили зупинити обмін розвідувальною інформацією з Україною, якщо Київ не припинить удари по російських нафтопереробних заводах.

За словами американського чиновника, Трамп неодноразово просив президента України Володимира Зеленського припинити атаки на російські НПЗ.

Однак Київ проігнорував близько шести таких звернень, після чого американський президент вирішив дозволити закупівлі російського дизельного пального.

Американський лідер стверджує, що атаки по нафтопереробним заводам Росії "завдають болю США".

«Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по нафтопереробних заводах, він підриває доброзичливе ставлення до себе, якого домігся у Трампа за останні шість місяців», - заявив американський посадовець.

Український чиновник розповів Axios, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили українську сторону про можливе відключення від системи американської розвідувальної інформації, якщо удари по російських НПЗ триватимуть.

Водночас, за інформацією Axios, Віткофф і Кушнер розглядають можливість відвідати москву та Київ наступного тижня для обговорення нових мирних пропозицій.

Американський посадовець зазначив, що Вашингтон продовжує шукати варіант домовленості, який міг би переконати Путіна припинити війну.

«Путін завдає Україні потужних ударів, але ми вважаємо, що він відкритий до обговорення завершення війни. Ми хочемо розробити нову пропозицію, яка буде для нього достатньо прийнятною, щоб він погодився зупинитися», - заявив американський чиновник.

Про це повідомляє Axios, посилаючись на власні джерела у команді Трампа.

Нагадаємо, що переговори представників України, США, європейських країн і НАТО в Маямі завершилися 9 жовтня — на день раніше, ніж планувалося. Другого дня зустрічей не буде.

Українська переговорна делегація прибула9 жовтня до США для зустрічі з американськими посадовцями задля підготовки до майбутніх тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України.

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