Ефіопські урядові сили увійшли до Адви без бою — Al Jazeera

Ефіопські урядові сили та союзне ополчення у неділю увійшли до міста Адва на північному заході регіону Тиграй без бою. Як повідомляє Al Jazeera, це сталося наступного дня після відступу бійців Народного фронту визволення Тиграю (НФВТ).

Жителі Адви, розташованої приблизно за 40 кілометрів від кордону з Еритреєю, розповіли, що федеральні сили увійшли до міста. Один із мешканців підтвердив відступ НФВТ, однак зазначив, що на той момент урядові підрозділи ще не дісталися центру Адви. За його словами, дороги були безлюдними, а місцеві жителі побоювалися мародерства.

Повідомлення про пограбування

Інший житель міста на ім’я Аферверкі сказав агентству AFP, що всі магазини в Адві були зачинені. Він також заявив про пограбування низки державних установ, зокрема лікарні Адви, вночі. Віцепрезидент НФВТ Амануель Ассефа відмовився коментувати ситуацію.

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Моніторингова організація ACLED повідомляла, що 4 жовтня ефіопські безпілотники завдали удару по готелю в Адві. За її даними, поранення дістали від п’яти до дев’яти людей, зокрема представники сил безпеки. Деякі джерела ACLED вказували, що в готелі могли перебувати голова НФВТ Дебреціон Гебремікаель та інші високопосадовці, проте ця інформація не була підтверджена.

Відновлення рейсів до Мекелле

Минулого тижня ефіопські сили взяли під контроль регіональну столицю Тиграю Мекелле після того, як НФВТ підтвердив відведення своїх підрозділів і тимчасове перенесення регіональної адміністрації. У неділю Ethiopian Airlines відновила рейси з Аддис-Абеби до Мекелле вперше з 23 вересня, коли збройний альянс із семи угруповань, до якого входить НФВТ, почав бойові дії проти урядових сил і захопив аеропорт.

Ефіопія звинуватила Еритрею, Судан і Єгипет у підтримці повстанського альянсу. Хартум і Каїр відкинули ці звинувачення. Еритрея, яка воювала на боці федеральної армії Ефіопії під час війни 2020–2022 років, минулого тижня розірвала дипломатичні відносини з Ефіопією через ці обвинувачення.

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