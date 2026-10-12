Эфиопские правительственные силы и союзное ополчение в воскресенье вошли без боя в город Адва на северо-западе региона Тыграй. Как сообщает Al Jazeera, это произошло на следующий день после отступления бойцов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Жители Адви, расположенной примерно в 40 километрах от границы с Эритреей, рассказали, что федеральные силы вошли в город. Один из жителей подтвердил отступление НФОТ, однако отметил, что на тот момент правительственные подразделения еще не достигли центра Адви. По его словам, дороги были безлюдными, а местные жители опасались мародерства.

Сообщения о грабежах

Другой житель города по имени Аферверки сообщил агентству AFP, что все магазины в Адве были закрыты. Он также заявил о ночных грабежах ряда государственных учреждений, в том числе больницы Адви. Вице-президент НФОТ Амануэль Ассефа отказался комментировать ситуацию.

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Мониторинговая организация ACLED сообщала, что 4 октября эфиопские беспилотники нанесли удар по отелю в Адве. По ее данным, ранения получили от пяти до девяти человек, в том числе представители сил безопасности. Некоторые источники ACLED указывали, что в отеле могли находиться глава НФОТ Дебрецион Гебремикаэль и другие высокопоставленные должностные лица, однако эта информация не была подтверждена.

Возобновление рейсов в Мэкэле

На прошлой неделе эфиопские силы взяли под контроль региональную столицу Тыграя Мэкэле после того, как НФОТ подтвердил отвод своих подразделений и временный перенос региональной администрации. В воскресенье Ethiopian Airlines впервые с 23 сентября возобновила рейсы из Аддис-Абебы в Мэкэле, после того как вооруженный альянс из семи группировок, в который входит НФОТ, начал боевые действия против правительственных сил и захватил аэропорт.

Эфиопия обвинила Эритрею, Судан и Египет в поддержке повстанческого альянса. Хартум и Каир отвергли эти обвинения. Эритрея, которая воевала на стороне федеральной армии Эфиопии во время войны 2020–2022 годов, на прошлой неделе разорвала дипломатические отношения с Эфиопией из-за этих обвинений.

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