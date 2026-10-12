半岛电视台：埃塞俄比亚政府军未交战进入阿德瓦

埃塞俄比亚政府军和盟军民兵于周日未交战进入提格雷地区西北部城市阿德瓦。半岛电视台报道称，此事发生在提格雷人民解放阵线（TPLF）武装人员撤退后的第二天。

距厄立特里亚边境约40公里的阿德瓦居民表示，联邦部队已进入该市。一名居民证实TPLF已撤退，但表示当时政府部队尚未抵达阿德瓦市中心。据他称，道路上空无一人，当地居民担心发生抢劫。

有关抢劫的报告

另一名名叫阿费尔韦尔基的城市居民告诉法新社，阿德瓦所有商店均已关闭。他还称，当晚包括阿德瓦医院在内的多家国家机构遭到抢劫。TPLF副主席阿马努埃尔·阿塞法拒绝就此事置评。

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监测组织ACLED此前表示，10月4日，埃塞俄比亚无人机袭击了阿德瓦的一家酒店。根据其数据，5至9人受伤，其中包括安全部队人员。ACLED的一些消息来源称，TPLF领导人德布雷齐翁·格布雷米卡埃尔及其他高级官员可能在该酒店内，但这一信息尚未得到证实。

恢复飞往默克莱的航班

上周，在TPLF确认撤出其部队并暂时迁移地区行政机构后，埃塞俄比亚军队控制了提格雷地区首府默克莱。周日，埃塞俄比亚航空恢复了从亚的斯亚贝巴飞往默克莱的航班，这是自9月23日以来首次。当时，一个由七个组织组成、包括TPLF在内的武装联盟开始与政府军交战，并夺取了机场。

埃塞俄比亚指责厄立特里亚、苏丹和埃及支持反叛联盟。喀土穆和开罗否认了这些指控。厄立特里亚在2020年至2022年战争期间曾与埃塞俄比亚联邦军并肩作战，并于上周因这些指控与埃塞俄比亚断绝外交关系。

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