Etiopskie siły rządowe i sprzymierzona milicja wkroczyły w niedzielę bez walki do miasta Adwa w północno-zachodniej części regionu Tigraj. Jak podaje Al Jazeera, stało się to dzień po wycofaniu się bojowników Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia (TPLF).

Mieszkańcy Adwy, położonej około 40 kilometrów od granicy z Erytreą, powiedzieli, że siły federalne wkroczyły do miasta. Jeden z mieszkańców potwierdził wycofanie się TPLF, ale zaznaczył, że w tym czasie jednostki rządowe nie dotarły jeszcze do centrum Adwy. Według niego drogi były opustoszałe, a miejscowi obawiali się grabieży.

Doniesienia o grabieżach

Inny mieszkaniec miasta, Aferwerki, powiedział agencji AFP, że wszystkie sklepy w Adwie były zamknięte. Poinformował również o nocnych grabieżach w szeregu instytucji państwowych, w tym w szpitalu w Adwie. Wiceprezydent TPLF Amanuel Assefa odmówił komentarza na temat sytuacji.

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Organizacja monitorująca ACLED informowała, że 4 października etiopskie drony uderzyły w hotel w Adwie. Według jej danych rannych zostało od pięciu do dziewięciu osób, w tym przedstawiciele sił bezpieczeństwa. Niektóre źródła ACLED wskazywały, że w hotelu mogli przebywać przywódca TPLF Debretsion Gebremichael oraz inni wysokiej rangi urzędnicy, jednak informacja ta nie została potwierdzona.

Wznowienie lotów do Mekelle

W ubiegłym tygodniu etiopskie siły przejęły kontrolę nad regionalną stolicą Tigraju, Mekelle, po tym jak TPLF potwierdził wycofanie swoich jednostek i tymczasowe przeniesienie administracji regionalnej. W niedzielę Ethiopian Airlines wznowiły loty z Addis Abeby do Mekelle po raz pierwszy od 23 września, kiedy zbrojny sojusz siedmiu ugrupowań, do którego należy TPLF, rozpoczął działania zbrojne przeciwko siłom rządowym i przejął lotnisko.

Etiopia oskarżyła Erytreę, Sudan i Egipt o wspieranie rebelianckiego sojuszu. Chartum i Kair odrzuciły te oskarżenia. Erytrea, która walczyła u boku federalnej armii Etiopii podczas wojny w latach 2020–2022, w ubiegłym tygodniu zerwała stosunki dyplomatyczne z Etiopią z powodu tych oskarżeń.

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