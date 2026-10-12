Падіння рейтингів Трампа посилило тиск на Зеленського — The Sunday Times

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Президент США Дональд Трамп посилив тиск на українського лідера Володимира Зеленського на тлі падіння власних рейтингів напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Однією з причин невдоволення Трампа стали українські удари по російській нафтовій інфраструктурі. Американський президент пов’язує їх зі зростанням цін на пальне у США, що викликає невдоволення серед американців напередодні виборів.

За даними видання, внутрішньополітичні проблеми Трампа дедалі більше впливають на його позицію щодо України. Напередодні проміжних виборів до Конгресу високі ціни на пальне стали додатковим чинником невдоволення американських виборців, що може негативно позначитися на позиціях Республіканської партії.

На цьому тлі американський президент дедалі критичніше ставиться до українських ударів по російських нафтопереробних заводах та інших об'єктах енергетичної інфраструктури. Трамп пов'язує ці атаки з подорожчанням пального у США та намагається перекласти частину відповідальності за ситуацію на Київ.

Водночас The Sunday Times звертає увагу на особливості ставлення Трампа до керівництва України та Росії. Американський президент і раніше демонстрував прихильніше ставлення до Володимира Путіна, ніж до Володимира Зеленського. На думку видання, це також може пояснювати посилення тиску на українського президента, якого Трамп дедалі частіше представляє перешкодою для досягнення мирних домовленостей.

При цьому економічний ефект від домовленостей, покликаних стримати зростання цін на пальне, може виявитися незначним. За наведеними оцінками, дизельне пальне на американських автозаправних станціях може подешевшати лише приблизно на вісім центів за галон. Таке зниження навряд чи суттєво вплине на витрати американських споживачів, а отже, не гарантує Трампу відчутних політичних переваг напередодні виборів.

Про це повідомляється з посиланням на The Sunday Times.

У Кремлі пояснили, чому Трамп закликав Зеленського піти.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Американський бізнесмен Ілон Маск долучився до критики президента України Володимира Зеленського, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня відреагував на заяву американського мільярдера Ілона Маска, який заявив, що український лідер нібито «зайшов надто далеко» та має залишити посаду. Зеленський наголосив, що зупинити російського диктатора Володимира Путіна значно складніше, ніж тиснути на Україну.

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