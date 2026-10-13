Ізраїль відмовив у робочій візі кореспондентці німецької taz — Anadolu Agency

Ізраїльська влада відмовила у робочій візі та заборонила в’їзд до країни кореспондентці берлінської газети taz Серені Біланчері, яка багато років висвітлювала події в Ізраїлі та на палестинських територіях. З червня 2026 року вона є офіційною кореспонденткою видання. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Реакція редакції taz

У taz назвали рішення суттєвим порушенням свободи преси. Видання заявило, що уряд прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу відходить від принципів демократичної правової держави, а подібні дії газета пов’язує з авторитарними режимами.

За даними taz, Біланчері й раніше стикалася з труднощами під час в’їзду до Ізраїлю та виїзду з нього. Минулого року в аеропорту Тель-Авіва в неї вилучили ноутбук нібито для перевірки на вибухові речовини. Пристрій повернули пошкодженим, а пояснення причин рішення журналістці не надали.

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Позиції сторін

Як пише Israel National News, Управління населення та імміграції Ізраїлю звинуватило Біланчері у закликах до санкцій проти Ізраїлю в двох статтях, опублікованих у вересні та листопаді 2025 року. Матеріали стосувалися поселень на Західному березі та гуманітарної кризи в секторі Гази. Ізраїльська влада, за цими даними, ймовірно розцінила зміст текстів як заклик до бойкоту.

Генеральний директор Міністерства у справах діаспори та боротьби з антисемітизмом Аві Коен Скалі заявив, що заклики до бойкоту Ізраїлю під виглядом професійної журналістики не толеруватимуться. Водночас редакція taz наголосила, що Біланчері ніколи не закликала бойкотувати державу. Сама журналістка заявила в соцмережах, що виступала за фінансові та військові санкції у відповідь на дії ізраїльського уряду, але не за бойкот країни.

taz також повідомила, що з 2025 року у в’їзді до Ізраїлю відмовили ще чотирьом журналістам: француженці Аліс Фруссар, іспанці Керальт Кастільйо, французькій фотожурналістці Фредерік Ле Брен та італійському журналісту й фотографу Алессандро Стефанеллі. Видання закликало федеральний уряд Німеччини домагатися від Ізраїлю дотримання свободи слова і преси та дозволити Біланчері повернутися до роботи без обмежень.

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