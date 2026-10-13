Израильские власти отказали в рабочей визе и запретили въезд в страну корреспондентке берлинской газеты taz Серене Биланчери, которая много лет освещала события в Израиле и на палестинских территориях. С июня 2026 года она является официальной корреспонденткой издания. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Реакция редакции taz

В taz назвали это решение существенным нарушением свободы прессы. Издание заявило, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху отходит от принципов демократического правового государства, а подобные действия газета связывает с авторитарными режимами.

По данным taz, Биланчери и ранее сталкивалась с трудностями при въезде в Израиль и выезде из него. В прошлом году в аэропорту Тель-Авива у нее изъяли ноутбук якобы для проверки на наличие взрывчатых веществ. Устройство вернули поврежденным, а объяснения причин решения журналистке не предоставили.

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Позиции сторон

Как пишет Israel National News, Управление населения и иммиграции Израиля обвинило Биланчери в призывах к санкциям против Израиля в двух статьях, опубликованных в сентябре и ноябре 2025 года. Материалы касались поселений на Западном берегу и гуманитарного кризиса в секторе Газа. Израильские власти, согласно этим данным, вероятно, расценили содержание текстов как призыв к бойкоту.

Генеральный директор Министерства по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Ави Коэн Скали заявил, что призывы к бойкоту Израиля под видом профессиональной журналистики не будут терпимы. В то же время редакция taz подчеркнула, что Биланчери никогда не призывала к бойкоту государства. Сама журналистка заявила в соцсетях, что выступала за финансовые и военные санкции в ответ на действия израильского правительства, но не за бойкот страны.

taz также сообщила, что с 2025 года во въезде в Израиль отказали еще четырем журналистам: француженке Алис Фруссар, испанке Керальт Кастильо, французской фотожурналистке Фредерик Ле Брен и итальянскому журналисту и фотографу Алессандро Стефанелли. Издание призвало федеральное правительство Германии добиваться от Израиля соблюдения свободы слова и прессы, а также позволить Биланчери вернуться к работе без ограничений.

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