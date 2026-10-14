Власти Индонезии в прошлом месяце приостановили операционные лицензии 26 компаний, связанных с лесными пожарами, и начали расследования в отношении других. Президент Индонезии Прабово Субианто призвал ужесточить санкции за выжигание земель, назвав эту практику «экологическим терроризмом», сообщает BBC News.

Индонезия переживает худший за десятилетие сезон лесных пожаров. Токсичный смог накрыл миллионы людей на островах Калимантан и Суматра, где уровень загрязнения воздуха в течение нескольких недель остается опасным. Дым также распространился на Сингапур и Малайзию: в Сингапуре он закрыл вид на городской горизонт, а в Малайзии из-за смога закрыли часть школ.

Масштабы пожаров

По данным независимой платформы мониторинга лесов Nusantara Atlas, в Индонезии зафиксировали 1 043 377 очагов пожаров, которые охватили в общей сложности 900 тысяч гектаров. Интенсивность пожаров в этом году связывают с особенно сильным явлением Эль-Ниньо, которое меняет погодные условия в мире.

Часть возгораний в лесах и на торфяниках вызвана расчисткой земель методом выжигания растительности. Такой способ традиционно применяли фермеры для подготовки почвы под новые посевы, однако сейчас пожары все чаще связывают с коммерческим сельскохозяйственным производством. Выжигание земель в Индонезии запрещено, однако власти годами испытывают трудности с обеспечением соблюдения этого запрета.

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Обвинения компаний и иски

Greenpeace в отчете этого месяца назвал компании из Сингапура и Малайзии, связанные с участками в Индонезии, где продолжаются пожары. По данным организации, в августе—сентябре на землях, которыми управляли две индонезийские дочерние компании сингапурского производителя пальмового масла First Resources, зарегистрировали более 30 источников смога. First Resources заявила BBC, что придерживается политики нулевого выжигания и применяет меры по предотвращению, мониторингу и тушению пожаров.

Greenpeace также упомянул малайзийскую плантационную группу Kuala Lumpur Kepong: на землях ее дочерней компании PT Menteng Jaya Sawit Perdana зафиксировали 19 источников смога. В Kuala Lumpur Kepong заявили, что большинство пожаров возникло за пределами их концессионной территории, а все очаги уже потушены.

В городе Понтианак в провинции Западный Калимантан несколько общественных групп подали коллективный иск против правительства и президента Прабово Субианто. Они обвиняют власти в грубой халатности из-за повторяющегося токсичного смога и требуют объявить его национальным бедствием, что могло бы открыть путь к покрытию расходов на медицинскую помощь.

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