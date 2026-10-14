Władze Indonezji w ubiegłym miesiącu zawiesiły licencje operacyjne 26 firm powiązanych z pożarami lasów i wszczęły dochodzenia wobec innych. Prezydent Indonezji Prabowo Subianto wezwał do zaostrzenia sankcji za wypalanie ziemi, nazywając tę praktykę „terroryzmem ekologicznym”, informuje BBC News.

Indonezja doświadcza najgorszego od dekady sezonu pożarów lasów. Toksyczny smog pokrył miliony ludzi na wyspach Kalimantan i Sumatra, gdzie poziom zanieczyszczenia powietrza od kilku tygodni utrzymuje się na niebezpiecznym poziomie. Dym dotarł także do Singapuru i Malezji: w Singapurze przesłonił widok na panoramę miasta, a w Malezji z powodu smogu zamknięto część szkół.

Skala pożarów

Według niezależnej platformy monitorowania lasów Nusantara Atlas w Indonezji odnotowano 1 043 377 ognisk pożarów, które objęły łącznie 900 tysięcy hektarów. Intensywność tegorocznych pożarów wiąże się ze szczególnie silnym zjawiskiem El Niño, które zmienia warunki pogodowe na świecie.

Część pożarów w lasach i na torfowiskach jest spowodowana oczyszczaniem ziemi poprzez wypalanie roślinności. Metoda ta była tradycyjnie stosowana przez rolników do przygotowania gleby pod nowe zasiewy, jednak obecnie pożary coraz częściej wiąże się z komercyjną produkcją rolną. Wypalanie ziemi jest w Indonezji zakazane, lecz władze od lat mają trudności z egzekwowaniem tego zakazu.

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Zarzuty wobec firm i pozwy

Greenpeace w raporcie opublikowanym w tym miesiącu wymienił firmy z Singapuru i Malezji powiązane z obszarami w Indonezji, gdzie trwają pożary. Według organizacji w sierpniu i wrześniu na ziemiach zarządzanych przez dwie indonezyjskie spółki zależne singapurskiego producenta oleju palmowego First Resources zarejestrowano ponad 30 źródeł smogu. First Resources przekazała BBC, że przestrzega polityki zerowego wypalania i stosuje środki zapobiegania pożarom, ich monitorowania oraz gaszenia.

Greenpeace wspomniał również o malezyjskiej grupie plantacyjnej Kuala Lumpur Kepong: na ziemiach jej spółki zależnej PT Menteng Jaya Sawit Perdana odnotowano 19 źródeł smogu. Kuala Lumpur Kepong oświadczyła, że większość pożarów powstała poza jej obszarem koncesyjnym, a wszystkie ogniska zostały już ugaszone.

W mieście Pontianak w prowincji Kalimantan Zachodni kilka grup społeczeństwa obywatelskiego złożyło pozew zbiorowy przeciwko rządowi i prezydentowi Prabowo Subianto. Zarzucają one władzom rażące zaniedbanie w związku z powracającym toksycznym smogiem i domagają się uznania go za klęskę narodową, co mogłoby otworzyć drogę do pokrywania kosztów opieki medycznej.

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