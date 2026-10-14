W Wielkiej Brytanii liczebność dzikich ptaków spadła do najniższego poziomu od początku obserwacji. Jak podaje Anadolu Agency, średnia liczebność 132 gatunków rodzimych ptaków lęgowych zmniejszyła się o 19% w latach 1970–2025.

Spadek u niemal połowy gatunków

W ciągu ostatnich pięciu lat liczebność spadła u 45% monitorowanych gatunków, podczas gdy u 27% gatunków wzrosła. W Anglii spadek odnotowano u 55% gatunków.

Liczebność turkawki zwyczajnej zmniejszyła się w ciągu pięciu lat o ponad połowę. Znaczący spadek odnotowano także wśród mazurków, świstunek leśnych i głuszców. Populacje jerzyków zmniejszyły się w tym okresie o około jedną czwartą, a liczebność gilów w kraju spadła w porównywalnym stopniu.

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Straty wśród ptaków morskich i ptaków terenów rolniczych

Populacje ptaków morskich spadły w ciągu ostatnich pięciu lat o ponad jedną piątą. Przedstawicielka Brytyjskiego Funduszu Ornitologicznego Ailid Barnes oświadczyła, że ptasia grypa znacząco zmniejszyła populacje takich gatunków jak wydrzyki ostrosterne i rybitwy.

Największy długoterminowy spadek odnotowano wśród ptaków terenów rolniczych: ich liczebność spadła o 63% od 1970 roku i o 12% od 2020 roku. Brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (Defra) wiąże ten spadek ze zmianami w praktykach rolniczych, w tym z zanikiem rolnictwa mieszanego, zwiększonym stosowaniem pestycydów i nawozów oraz likwidacją żywopłotów.

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