W stolicy Albanii, Tiranie, podczas drugiego dnia protestów studenckich wybuchł pożar w Ministerstwie Edukacji. Policja użyła wobec uczestników akcji gazu łzawiącego i armatek wodnych, informuje Deutsche Welle.

Starcia w pobliżu ministerstwa

W środę tysiące protestujących zgromadziły się przed budynkiem ministerstwa. Część osób zasłaniała twarze. Niektórzy uczestnicy rzucali cegłami w budynek, uszkodzili bariery na chodnikach i przewracali kosze na śmieci.

Według Reutersa, który powołuje się na świadka, w pobliżu Ministerstwa Edukacji zapalił się również bank. Akcja rozpoczęła się we wtorek jako pokojowe zgromadzenie kilkuset osób, jednak później w niektórych miejscach przerodziła się w gwałtowne starcia.

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W środę rano policja poinformowała o około 40 zatrzymanych i 13 rannych, w tym sześciu funkcjonariuszach. Zamieszki trwały także po opublikowaniu tych danych.

Stanowisko rządu i żądania studentów

Wicepremier Albana Koçiu oświadczyła, że kultura protestu przekształciła się w zorganizowaną przemoc. Potępiła ataki na instytucje państwowe i policję, a także niszczenie mienia publicznego, oraz wezwała studentów do odcięcia się od przemocy i wandalizmu.

Organizatorzy akcji studenckich twierdzą, że protestują z powodu warunków studiowania na uniwersytetach, kosztów szkolnictwa wyższego, wsparcia finansowego i perspektyw zatrudnienia po ukończeniu nauki. Według oceny DW wydarzenia te prawdopodobnie stały się najostrzejszym wybuchem protestów przeciw korupcji, które trwają w Albanii od maja i są wymierzone w rząd premiera Ediego Ramy oraz główną opozycję, na czele której stoi Sali Berisha.

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