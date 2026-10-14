在阿尔巴尼亚首都地拉那学生抗议的第二天，教育部发生火灾。警方对示威者使用了催泪瓦斯和高压水炮，德国之声报道。

教育部附近发生冲突

周三，数千名抗议者聚集在教育部大楼前。部分人遮住了脸。一些参与者向大楼投掷砖块，破坏了人行道上的护栏，并掀翻了垃圾桶。

据路透社援引一名目击者的消息，教育部附近的一家银行也发生火灾。此次行动于周二以数百人的和平集会开始，但随后在一些地点升级为暴力冲突。

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周三上午，警方报告称约有40人被拘留，13人受伤，其中包括6名执法人员。这些数据公布后，骚乱仍在持续。

政府立场与学生诉求

副总理阿尔巴娜·科丘表示，抗议文化已经演变为有组织的暴力。她谴责了针对国家机构和警方的袭击以及对公共财产的破坏，并呼吁学生与暴力和蓄意破坏行为保持距离。

学生行动的组织者表示，他们抗议的原因包括大学学习条件、高等教育费用、经济支持以及完成学业后的就业前景。德国之声认为，这些事件很可能成为自5月以来持续在阿尔巴尼亚的反腐抗议中最激烈的一次爆发，抗议针对的是总理埃迪·拉马领导的政府和由萨利·贝里沙领导的主要反对派。

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