В столице Албании Тиране во время второго дня студенческих протестов в Министерстве образования произошел пожар. Полиция применила против участников акции слезоточивый газ и водометы, сообщает Deutsche Welle.

Столкновения у министерства

В среду тысячи протестующих собрались перед зданием министерства. Часть людей закрывала лица. Некоторые участники бросали в здание кирпичи, повредили ограждения на тротуарах и переворачивали мусорные баки.

По данным Reuters, которое ссылается на очевидца, возле Министерства образования также загорелся банк. Акция началась во вторник как мирное собрание нескольких сотен человек, однако позднее в некоторых местах переросла в насильственные столкновения.

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Утром в среду полиция сообщила примерно о 40 задержанных и 13 пострадавших, среди которых шесть правоохранителей. Беспорядки продолжались и после обнародования этих данных.

Позиция правительства и требования студентов

Вице-премьер Албана Кочиу заявила, что культура протеста превратилась в организованное насилие. Она осудила нападения на государственные учреждения и полицию, а также уничтожение общественного имущества, и призвала студентов дистанцироваться от насилия и вандализма.

Организаторы студенческих акций говорят, что протестуют из-за условий обучения в университетах, стоимости высшего образования, финансовой поддержки и перспектив трудоустройства после завершения учебы. По оценке DW, эти события, вероятно, стали наиболее жесткой вспышкой протестов против коррупции, продолжающихся в Албании с мая и направленных против правительства премьер-министра Эди Рамы и основной оппозиции, которую возглавляет Сали Бериша.

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