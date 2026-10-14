Armia USA rozszerzyła swój internetowy marketplace służący do szybkiego pozyskiwania systemów bezzałogowych do 33 krajów. 13 października w Waszyngtonie przedstawiciele Kanady, Chorwacji, Egiptu, Japonii, Kuwejtu, Maroka, Albanii i Panamy podpisali deklarację zamiaru przystąpienia do platformy Unmanned Aircraft Systems Marketplace.

Informuje o tym Defense News. Ceremonia odbyła się podczas dorocznego spotkania Association of the United States Army w Waszyngtonie. Według prezesa i dyrektora generalnego stowarzyszenia, emerytowanego gen. Roberta Browna, po podpisaniu liczba państw uczestniczących w platformie wzrosła do 33.

Operacje i mechanizmy kontraktowe

Marketplace uruchomiono w marcu 2026 roku, gdy przystąpiło do niego dziewięciu europejskich sygnatariuszy. Od tego czasu za pośrednictwem platformy przeprowadzono transakcje o wartości 800 mln dolarów.

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Brent Ingram, zastępca sekretarza armii USA ds. zakupów, logistyki i technologii, poinformował, że armia niedawno za pośrednictwem marketplace’u ustanowiła mechanizmy kontraktowe o wartości 7 mld dolarów dla systemów przeciwdziałania bezzałogowcom. Armia USA zarządza również odrębnym C-UAS Marketplace, opracowanym i administrowanym przez Joint Interagency Task Force 401, służącym do cyfrowych zakupów systemów przeciwdziałania dronom.

Platforma dla sił partnerskich

Według Ingrama platforma ma przyspieszyć dostawy sprawdzonych rozwiązań komercyjnych dla wojsk amerykańskich i partnerskich. Żołnierze mogą wybierać sprzęt zgodnie z potrzebami taktycznymi, przeglądać dane dotyczące parametrów systemów oraz przekazywać opinie operatorów.

Platforma działa jako system międzyrządowy i ma uprościć zagraniczną sprzedaż wojskową sprzętu, który został wcześniej zweryfikowany pod kątem cyberbezpieczeństwa i możliwości eksportu. Pełniący obowiązki sekretarza armii USA Adam Telle oświadczył, że inicjatywa ma zapewnić bardziej bezpośrednie połączenie między wojskowymi a twórcami oraz rozwijać zapotrzebowanie Armii USA na systemy o otwartej architekturze.

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