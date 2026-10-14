美国陆军已将其用于快速采购无人系统的在线市场平台扩展至33个国家。10月13日，在华盛顿，加拿大、克罗地亚、埃及、日本、科威特、摩洛哥、阿尔巴尼亚和巴拿马的代表签署了加入“无人航空系统市场平台”（Unmanned Aircraft Systems Marketplace）的意向声明。

Defense News对此进行了报道。仪式在华盛顿举行的美国陆军协会年度会议期间举行。该协会总裁兼首席执行官、退役将军罗伯特·布朗表示，签署后，参与该平台的国家数量增至33个。

交易与合同机制

该市场平台于2026年3月启动，当时有9个欧洲签署方加入。此后，通过该平台完成的交易金额达8亿美元。

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美国陆军负责采购、后勤和技术事务的助理部长布伦特·英格拉姆表示，陆军近期通过该市场平台为反无人系统建立了价值70亿美元的合同机制。美国陆军还管理着一个独立的C-UAS Marketplace，该平台由联合跨机构特遣队401开发和管理，用于数字化采购反无人机系统。

面向伙伴部队的平台

英格拉姆表示，该平台旨在加快向美国及伙伴部队交付经过验证的商业解决方案。军人可根据战术需求选择装备，查看系统性能数据，并提供操作员反馈。

该平台以政府间系统形式运行，旨在简化此前已就网络安全和出口可行性进行审查的装备的对外军售。美国陆军代理部长亚当·特莱表示，该倡议旨在建立军方与开发人员之间更直接的联系，并发展美国陆军对开放架构系统的需求。

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