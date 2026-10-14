Армия США расширила свой онлайн-маркетплейс для быстрого приобретения беспилотных систем до 33 стран. 13 октября в Вашингтоне представители Канады, Хорватии, Египта, Японии, Кувейта, Марокко, Албании и Панамы подписали заявление о намерении присоединиться к платформе Unmanned Aircraft Systems Marketplace.

Об этом сообщает Defense News. Церемония состоялась во время ежегодной встречи Ассоциации армии США в Вашингтоне. По словам президента и генерального директора ассоциации, отставного генерала Роберта Брауна, после подписания число стран-участниц платформы выросло до 33.

Операции и контрактные механизмы

Маркетплейс запустили в марте 2026 года, когда к нему присоединились девять европейских подписантов. С тех пор через платформу провели операции на 800 млн долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Брент Ингрем сообщил, что недавно через маркетплейс армия заключила контрактные механизмы для систем противодействия беспилотникам на 7 млрд долларов. Армия США также управляет отдельным C-UAS Marketplace, который разработала и администрирует Объединенная межведомственная оперативная группа 401, для цифровых закупок систем противодействия дронам.

Платформа для партнерских сил

По словам Ингрема, платформа должна ускорить поставки проверенных коммерческих решений американским и партнерским войскам. Военнослужащие могут выбирать оборудование в соответствии с тактическими потребностями, просматривать данные о характеристиках систем и предоставлять отзывы операторов.

Платформа работает в формате межправительственной системы и должна упростить зарубежные военные продажи оборудования, которое предварительно проверили на кибербезопасность и возможность экспорта. Исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле заявил, что инициатива должна обеспечить более прямую связь между военными и разработчиками, а также развивать спрос Армии США на системы с открытой архитектурой.

Читай нас в