Przywódcy 27 państw UE mają podczas spotkania w Brukseli w Belgii w czwartek zlecić Brukseli pilne opracowanie nowych narzędzi handlowych. Mają one służyć przeciwdziałaniu nierównowagom, które przywódcy wiążą z polityką gospodarczą Chin.

Projekt oświadczenia przed szczytem

Jak informuje South China Morning Post, polecenie to znajduje się w projekcie oświadczenia uzgadnianym przed odbywającym się w tym tygodniu szczytem Rady Europejskiej. Szczyt przywódców państw UE ma odbyć się w belgijskiej stolicy.

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Porozumienie w sprawie pojazdów hybrydowych

Inicjatywa pojawiła się po niespodziewanym porozumieniu, które UE i Chiny osiągnęły w Pekinie w ubiegłym tygodniu. Przewiduje ono ograniczenie importu chińskich pojazdów hybrydowych do Unii Europejskiej do poziomu 350 tys. sztuk rocznie.

Według gazety porozumienie zmniejszyło bezpośrednie zagrożenie wojną handlową. Jednocześnie urzędnicy i dyplomaci w Brukseli oświadczyli w środę, że to nie wystarczy. UE, jak podkreślili, zamierza nadal wywierać presję na Chiny, aby ograniczyły eksport w innych sektorach.

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