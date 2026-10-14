Лидеры 27 государств ЕС на встрече в Брюсселе, Бельгия, в четверг должны поручить Брюсселю срочно разработать новые торговые инструменты. Они должны быть направлены на противодействие дисбалансам, которые лидеры связывают с экономической политикой Китая.

Проект заявления перед саммитом

Как сообщает South China Morning Post, это поручение содержится в проекте заявления, который согласовывают в преддверии саммита Европейского совета на этой неделе. Саммит лидеров стран ЕС должен состояться в бельгийской столице.

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Договоренность по гибридным автомобилям

Инициатива появилась после неожиданной договоренности, которой ЕС и Китай достигли в Пекине на прошлой неделе. Она предусматривает ограничение импорта китайских гибридных автомобилей в Евросоюз на уровне 350 тысяч единиц в год.

По данным издания, соглашение ослабило непосредственную угрозу торговой войны. В то же время чиновники и дипломаты в Брюсселе в среду заявили, что этого недостаточно. ЕС, по их словам, намерен и далее оказывать давление на Китай, чтобы тот сдерживал экспорт в других секторах.

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