В Великобритании численность диких птиц опустилась до самого низкого уровня с начала наблюдений. Как сообщает Anadolu Agency, средняя численность 132 видов местных гнездящихся птиц сократилась на 19% в период с 1970 по 2025 год.

Сокращение почти у половины видов

За последние пять лет численность снизилась у 45% видов, находящихся под мониторингом, тогда как у 27% видов она выросла. В Англии сокращение зафиксировали у 55% видов.

Численность обыкновенной горлицы за пять лет уменьшилась более чем наполовину. Значительное сокращение также зафиксировали среди полевых воробьев, лесных пеночек и глухарей. Популяции стрижей за этот период сократились примерно на четверть, а численность снегирей в стране — на сопоставимую величину.

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Потери среди морских и полевых птиц

Популяции морских птиц за последние пять лет снизились более чем на пятую часть. Представительница Британского фонда орнитологии Аилид Барнс заявила, что птичий грипп существенно сократил популяции таких видов, как полярные поморники и крачки.

Наибольшее долгосрочное сокращение зафиксировали среди птиц сельскохозяйственных угодий: их численность с 1970 года упала на 63%, а с 2020 года — на 12%. Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (Defra) связывает этот спад с изменениями в аграрной практике, в частности с исчезновением смешанного земледелия, увеличением использования пестицидов и удобрений, а также ликвидацией живых изгородей.

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