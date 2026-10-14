W Sudanie nasiliły się walki między Sudańskimi Siłami Zbrojnymi a Siłami Szybkiego Wsparcia w stanie Kordofan Północny i części stanu Nil Błękitny. Tysiące cywilów zostało zmuszonych do opuszczenia domów w szczycie sezonu siewnego, informuje Deutsche Welle.

Wojna między obiema stronami i sprzymierzonymi z nimi formacjami trwa od kwietnia 2023 roku. Sudańskie Siły Zbrojne kontrolują północ i centrum kraju, w tym Chartum, podczas gdy Siły Szybkiego Wsparcia utrzymują pozycje w zachodnim Darfurze i części południa. Według ONZ i międzynarodowych organizacji humanitarnych wojna przesiedliła ponad 12,4 mln Sudańczyków — wewnątrz kraju i do państw sąsiednich. Szacunki liczby ofiar śmiertelnych wahają się od 40 tys. do 250 tys. osób.

Ostra niewystarczalność żywnościowa

Dyrektor wykonawczy niemieckiego oddziału Action Against Hunger, Jan Sebastian Friedrich-Rust, oświadczył, że 24,6 mln osób w Sudanie doświadcza wysokiego poziomu ostrej niewystarczalności żywnościowej. Według niego w 2026 roku około 825 tys. dzieci poniżej piątego roku życia będzie cierpieć na ciężkie ostre niedożywienie, a ogółem ostre niedożywienie dotyczy szacunkowo 4,2 mln dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

W październiku Sieć Systemów Wczesnego Ostrzegania przed Głodem FEWS NET poinformowała, że kilka obszarów, w tym obozy dla osób wewnętrznie przesiedlonych w Wielkim Darfurze i Wielkim Kordofanie, może stanąć w obliczu katastrofalnego poziomu ostrej niewystarczalności żywnościowej według klasyfikacji IPC. Przedstawicielka Funduszu Ludnościowego ONZ w Sudanie Fabrizia Falcone zaznaczyła, że w obozie Tawila ponad 700 tys. osób zależy od jednego szpitala, w którym można wykonywać cesarskie cięcia.

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Plan reakcji humanitarnej na 2026 rok przewiduje 2,9 mld dolarów, jednak jest sfinansowany jedynie w 41%: międzynarodowi darczyńcy przekazali 1,2 mld dolarów.

Susza, powodzie i ataki dronów

Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ostrzegło, że sytuację pogarszają ekstremalne upały i silne powodzie. Badaczka Niemieckiego Instytutu Studiów Globalnych i Regionalnych Hager Ali podała, że susza objęła około połowy Sudanu, podczas gdy w innych regionach sytuację skomplikowały intensywne deszcze i lokalne podtopienia.

Oświadczyła również, że dostawy nawozów spadły z 450 tys. do około 50 tys. ton w 2026 roku, a także występuje niedobór oleju napędowego. Utrudnia to pracę maszyn rolniczych i zwiększa koszty transportu ładunków humanitarnych oraz rolnych.

W październiku Rada Bezpieczeństwa ONZ przedłużyła embargo na dostawy broni jedynie dla Darfuru do 11 grudnia i nie rozszerzyła go na cały kraj. Według oceny Hager Ali ataki bezzałogowców stały się główną przyczyną ofiar wśród ludności cywilnej w Sudanie w 2026 roku.

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