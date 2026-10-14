苏丹武装部队与快速支援部队之间的战斗在北科尔多凡州和青尼罗州部分地区加剧。德国之声报道，数千名平民在播种季节高峰期被迫离开家园。

双方及其盟友武装之间的战争自2023年4月以来持续至今。苏丹武装部队控制该国北部和中部，包括喀土穆；快速支援部队则在达尔富尔西部和南部部分地区保持阵地。据联合国和国际人道主义组织称，战争已导致超过1240万苏丹人流离失所，其中包括在国内流离失所者和前往邻国者。死亡人数估计介于4万人至25万人之间。

严重粮食不安全

“反饥饿行动”德国分部执行主任扬·塞巴斯蒂安·弗里德里希-鲁斯特表示，苏丹有2460万人正经历高水平的严重粮食不安全。他说，2026年约有82.5万名五岁以下儿童将患有严重急性营养不良；总体而言，估计有420万名儿童、孕妇和哺乳期妇女患有急性营养不良。

饥荒预警系统网络FEWS NET于10月表示，包括大达尔富尔和大科尔多凡境内流离失所者营地在内的多个地区，可能面临IPC分类所定义的灾难性严重粮食不安全水平。联合国人口基金驻苏丹代表法布里齐娅·法尔科内指出，在塔维拉营地，超过70万人依赖一家能够实施剖宫产手术的医院。

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2026年人道主义应对计划需要29亿美元，但目前仅获得41%的资金：国际捐助方已提供12亿美元。

干旱、洪水和无人机袭击

联合国人道主义事务协调厅警告称，极端高温和严重洪水正在使局势恶化。德国全球与区域研究所研究员哈格尔·阿里表示，干旱已覆盖约半个苏丹，而其他地区则因强降雨和局部洪涝使局势更加复杂。

她还表示，2026年化肥供应量已从45万吨减少至约5万吨，同时柴油短缺。这使农业机械的运作更加困难，并提高了运输人道主义和农业物资的成本。

10月，联合国安理会仅将对达尔富尔的武器禁运延长至12月11日，并未将其扩大至全国。哈格尔·阿里评估称，无人机袭击已成为2026年苏丹平民伤亡的主要原因。

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