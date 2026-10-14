В Судане обострились бои между Суданскими вооруженными силами и Силами быстрого реагирования в штате Северный Кордофан и частях штата Голубой Нил. Тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома в разгар посевного сезона, сообщает Deutsche Welle.

Война между двумя сторонами и союзными им формированиями продолжается с апреля 2023 года. Суданские вооруженные силы контролируют север и центр страны, включая Хартум, тогда как Силы быстрого реагирования сохраняют позиции в западном Дарфуре и частях юга. По данным ООН и международных гуманитарных организаций, из-за войны были перемещены более 12,4 млн суданцев — внутри страны и в соседние государства. Оценки числа погибших колеблются от 40 тыс. до 250 тыс. человек.

Острая продовольственная небезопасность

Исполнительный директор немецкого подразделения Action Against Hunger Ян Себастьян Фридрих-Руст заявил, что 24,6 млн человек в Судане переживают высокий уровень острой продовольственной небезопасности. По его словам, в 2026 году около 825 тыс. детей в возрасте до пяти лет будут иметь тяжелое острое недоедание, а в целом, по оценкам, острое недоедание имеют 4,2 млн детей, беременных и кормящих грудью женщин.

В октябре Сеть систем раннего предупреждения о голоде FEWS NET сообщила, что несколько районов, в том числе лагеря для внутренне перемещенных лиц в Большом Дарфуре и Большом Кордофане, могут столкнуться с катастрофическим уровнем острой продовольственной небезопасности по классификации IPC. Представительница Фонда ООН в области народонаселения в Судане Фабриция Фальконе отметила, что в лагере Тавила более 700 тыс. человек зависят от одной больницы, где могут проводить кесарево сечение.

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План гуманитарного реагирования на 2026 год предусматривает 2,9 млрд долларов, однако профинансирован лишь на 41%: международные доноры предоставили 1,2 млрд долларов.

Засуха, наводнения и удары дронов

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупредило, что положение ухудшают экстремальная жара и сильные наводнения. Исследовательница Немецкого института глобальных и региональных исследований Хагер Али сообщила, что засуха охватила примерно половину Судана, тогда как в других районах ситуацию осложнили сильные дожди и локальные подтопления.

Она также заявила о сокращении поставок удобрений с 450 тыс. до около 50 тыс. тонн в 2026 году и дефиците дизельного топлива. Это затрудняет работу сельскохозяйственной техники и повышает расходы на перевозку гуманитарных и сельскохозяйственных грузов.

В октябре Совет Безопасности ООН продлил эмбарго на поставки оружия только для Дарфура до 11 декабря и не распространил его на всю страну. По оценке Хагер Али, удары беспилотников стали главной причиной жертв среди гражданского населения Судана в 2026 году.

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