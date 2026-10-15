Izrael poinformował o wstrzymaniu importu towarów komercyjnych do Strefy Gazy. Natychmiast ogranicza to dostawy na terytorium, które niemal całkowicie zależy od towarów, na których transport przez granicę zezwala Izrael. Informuje o tym RMF24, powołując się na Associated Press.

Stanowiska COGAT i przewoźników

O wstrzymaniu dostaw komercyjnych poinformował COGAT — izraelski organ wojskowy nadzorujący pomoc humanitarną w Strefie Gazy. Jednocześnie z jego oświadczenia nie wynika jasno, czy to właśnie ten organ podjął odpowiednią decyzję.

COGAT oświadczył, że przekazuje decyzję lokalnych handlowców, którzy według jego wersji są niezadowoleni z podatków od ciężarówek i gróźb ze strony Hamasu. Przewodniczący związku zawodowego kierowców ciężarówek w Strefie Gazy, Naged Shegaiber, zaprzeczył temu i powiedział, że decyzję podjął Izrael.

Według Shegaibera strona izraelska powołuje się na opłaty pobierane przez ministerstwo gospodarki Gazy jako pretekst do wstrzymania dostaw komercyjnych. Poinformował, że ministerstwo żądało od handlowców 10 tys. szekli, czyli około 3226 dolarów, za każdą ciężarówkę wjeżdżającą do Strefy Gazy.

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Kwestia dostaw humanitarnych

Przedstawiciel ministerstwa Khaled Al-Rakab powiedział związkowi, że płatność ta nie jest podatkiem, lecz dobrowolną składką, o którą ministerstwo prosi, aby pomóc w opłacaniu pracowników państwowych na tym terytorium.

Z oświadczenia COGAT nie wynika również jasno, czy organizacjom humanitarnym zostanie pozwolone zwiększyć wolumen dostaw, aby zrekompensować utratę towarów komercyjnych. Organizacje humanitarne ostrzegły przed ryzykiem wzrostu cen i podkreśliły, że do ich powstrzymania potrzebne są jednocześnie pomoc humanitarna i funkcjonujący rynek komercyjny.

Associated Press zauważa, że bezpieczeństwo żywnościowe w Strefie Gazy poprawiło się na początku roku po ogłoszeniu głodu w sierpniu 2025 roku, jednak sytuacja nadal pozostaje na poziomie kryzysowym.

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