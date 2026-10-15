Израиль сообщил о прекращении ввоза коммерческих товаров в сектор Газа. Это сразу ограничивает поставки на территорию, которая почти полностью зависит от товаров, перевозку которых через границу разрешает Израиль. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Associated Press.

Позиции COGAT и перевозчиков

О прекращении коммерческих поставок сообщил COGAT — израильский военный орган, контролирующий гуманитарную помощь в секторе Газа. В то же время из его заявления неясно, принял ли именно этот орган соответствующее решение.

COGAT заявил, что передаёт решение местных торговцев, которые, по его версии, недовольны налогами на грузовики и угрозами со стороны ХАМАС. Глава профсоюза водителей грузовиков в секторе Газа Нагед Шегайбер опроверг это и заявил, что решение принял Израиль.

По словам Шегайбера, израильская сторона ссылается на платежи, взимаемые министерством экономики Газы, как на повод для прекращения коммерческих поставок. Он сообщил, что министерство требовало от торговцев 10 тысяч шекелей, или около 3226 долларов, за каждый грузовик, въезжающий в сектор Газа.

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Вопрос гуманитарных поставок

Представитель министерства Халед Аль-Ракаб сказал профсоюзу, что этот платёж не является налогом, а представляет собой добровольный взнос, который министерство запрашивает для помощи в оплате труда государственных служащих на территории.

Из заявления COGAT также неясно, разрешат ли гуманитарным организациям увеличить объёмы поставок, чтобы компенсировать потерю коммерческих товаров. Гуманитарные организации предупредили о риске роста цен и подчеркнули, что для их сдерживания необходимы одновременно гуманитарная помощь и функционирование коммерческого рынка.

Associated Press отмечает, что продовольственная безопасность в секторе Газа улучшилась в начале года после объявления голода в августе 2025 года, однако ситуация всё ещё остаётся на кризисном уровне.

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