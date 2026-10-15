以色列宣布停止向加沙地带输入商业商品。这立即限制了对该地区的供应，该地区几乎完全依赖以色列允许跨境运输的商品。据RMF24报道，消息援引美联社。

COGAT和运输业者的立场

以色列负责监督加沙地带人道主义援助的军事机构COGAT宣布停止商业供应。与此同时，其声明并未明确是否由该机构本身作出相关决定。

COGAT表示，其传达的是当地商人的决定。按照COGAT的说法，这些商人对卡车税费以及来自哈马斯的威胁感到不满。加沙地带卡车司机工会负责人纳格德·谢盖贝尔对此予以否认，并表示该决定是以色列作出的。

谢盖贝尔称，以方以加沙经济部征收的费用为由，停止商业供应。他表示，该部门要求商人为每辆进入加沙地带的卡车支付1万谢克尔，约合3226美元。

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人道主义供应问题

该部门代表哈立德·阿尔-拉卡卜告诉工会，这笔款项不是税，而是该部门为帮助支付当地政府雇员工资而请求的自愿捐款。

COGAT的声明也未明确是否会允许人道主义组织增加供应量，以弥补商业商品的损失。人道主义组织警告称，存在价格上涨的风险，并强调，要遏制价格上涨，既需要人道主义援助，也需要商业市场正常运作。

美联社指出，在2025年8月宣布发生饥荒后，加沙地带的粮食安全状况在今年年初有所改善，但局势仍处于危机水平。

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