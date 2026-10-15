Sąd antyterrorystyczny w Lahaurze w Pakistanie przedłużył o 12 dni okres przetrzymywania lidera partii Ruch na rzecz Sprawiedliwości Pakistanu (PTI) Hammada Azhara w celu prowadzenia czynności śledczych. Decyzję podjęto w sprawie ataku na Jinnah House podczas zamieszek 9 maja 2023 roku, podaje Dawn.

Policja z rejonu Sarwar Road wszczęła sprawy przeciwko kilku liderom i aktywistom PTI pod zarzutami ataku na Jinnah House i jego uszkodzenia podczas protestów po aresztowaniu byłego premiera Imrana Khana. Sprawę rozpatrywał sędzia sądu antyterrorystycznego Sardar Muhammad Akram.

Wniosek śledztwa

Śledczy poprosił o przedłużenie okresu przetrzymywania Azhara w celu przeprowadzenia czynności śledczych. Oświadczył, że policja zamierza przeprowadzić wobec polityka badanie wariografem, a także twierdził, że Azhar był wśród osób kierujących atakiem.

Prokurator państwowy zakwestionował argumenty obrony dotyczące treści pierwszego zawiadomienia o przestępstwie (FIR). Według niego dokument nie wskazywał, że Azhar był nieobecny na miejscu zdarzenia, a zgłaszający mógł nie zobaczyć podejrzanego, jeśli znajdował się on w pewnej odległości.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko obrony

Adwokat Sikandar Zulqarnain sprzeciwił się przedłużeniu tego okresu. Oświadczył, że śledczy zmienił stanowisko w sprawie dowodów rzeczowych: na poprzedniej rozprawie policja twierdziła, że zabezpieczyła u jego klienta pałkę i inne przedmioty, jednak później śledczy powiedział, że przedmioty te dopiero mają zostać zabezpieczone.

Obrońca zakwestionował również potrzebę dalszego przetrzymywania Azhara, ponieważ śledztwo nie zostało zakończone po 37 dniach stosowania tego środka zapobiegawczego. Poprosił o przeniesienie polityka do aresztu sądowego.

Sam Azhar nazwał stosowanie ustaw antyterrorystycznych prześladowaniem politycznym. Oświadczył, że 9 maja 2023 roku przebywał w Bhakkarze i że przez cały okres przetrzymywania nie był przesłuchiwany. Po rozprawach sąd odroczył wydanie decyzji, a następnie przedłużył okres przetrzymywania Azhara o kolejne 12 dni.

Czytaj nas na