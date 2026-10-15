巴基斯坦拉合尔反恐法院将巴基斯坦正义运动党（PTI）领导人哈马德·阿扎尔为侦查目的被羁押的期限延长12天。该决定是在审理2023年5月9日骚乱期间袭击真纳大厦一案时作出的，《黎明报》报道。

萨尔瓦尔路地区警方以在前总理伊姆兰·汗被捕后举行的抗议活动期间袭击并损坏真纳大厦为由，对数名PTI领导人和活动人士立案。案件由反恐法院法官萨达尔·穆罕默德·阿克拉姆审理。

侦查方的申请

侦查人员请求延长阿扎尔的羁押期限，以开展侦查行动。他表示，警方打算对该政治人物进行测谎测试，并称阿扎尔是指挥袭击的人员之一。

国家检察官反驳了辩方有关首次信息报告（FIR）内容的论点。据他所说，该文件并未指出阿扎尔不在事发现场；如果嫌疑人距离较远，报案人可能没有看到他。

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辩方立场

律师西坎达尔·祖尔卡奈因反对延长羁押期限。他表示，侦查人员改变了对物证的立场：在此前的听证会上，警方称从其当事人处缴获了一根警棍和其他物品，但随后侦查人员表示，这些物品仍有待缴获。

辩护律师还质疑继续羁押阿扎尔的必要性，因为在采取这一预防措施37天后，调查仍未完成。他请求将该政治人物转为司法羁押。

阿扎尔本人称，适用反恐法律是政治迫害。他表示，2023年5月9日他身在巴卡尔，并且在整个羁押期间从未受到讯问。听证会后，法院暂缓作出决定，随后将阿扎尔的羁押期限再延长12天。

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