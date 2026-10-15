Антитеррористический суд в Лахоре, Пакистан, продлил на 12 дней срок содержания под стражей для проведения следственных действий лидера партии «Движение за справедливость Пакистана» (PTI) Хаммада Азхара. Решение принято по делу о нападении на Jinnah House во время беспорядков 9 мая 2023 года, сообщает Dawn.

Полиция района Сарвар-роуд возбудила дела против нескольких лидеров и активистов PTI по обвинениям в нападении на Jinnah House и причинении ему ущерба во время протестов после ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана. Дело рассматривал судья антитеррористического суда Сардар Мухаммад Акрам.

Ходатайство следствия

Следователь попросил продлить срок содержания Азхара под стражей для проведения следственных действий. Он заявил, что полиция намерена провести в отношении политика проверку на полиграфе, а также утверждал, что Азхар был среди людей, руководивших нападением.

Государственный прокурор оспорил доводы защиты о содержании первичного сообщения о правонарушении (FIR). По его словам, в документе не указывалось, что Азхар отсутствовал на месте происшествия, а заявитель мог не увидеть подозреваемого, если тот находился на расстоянии.

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Позиция защиты

Адвокат Сикандар Зулькарнайн выступил против продления срока. Он заявил, что следователь изменил позицию по вещественным доказательствам: на предыдущем слушании полиция утверждала, что изъяла у его клиента дубинку и другие предметы, однако позднее следователь сказал, что эти предметы еще предстоит изъять.

Защитник также поставил под сомнение необходимость дальнейшего содержания Азхара под стражей, поскольку расследование не завершили после 37 дней применения этой меры пресечения. Он просил перевести политика под судебный арест.

Сам Азхар назвал применение антитеррористических законов политическим преследованием. Он заявил, что 9 мая 2023 года находился в Бхаккаре и что в течение всего срока содержания под стражей его не допрашивали. После слушаний суд отложил принятие решения, а затем продлил срок содержания Азхара под стражей еще на 12 дней.

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