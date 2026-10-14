Sąd Najwyższy USA zgodził się rozpatrzyć odwołanie administracji prezydenta Donalda Trumpa od nakazu sądowego zobowiązującego ją do przekazania organizacji działającej w interesie publicznym dokumentów związanych z działalnością Departamentu Efektywności Rządu (DOGE). Pozew złożyła organizacja Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), która domaga się dostępu do informacji o pracy DOGE, informuje TimesLIVE.

Spór o dostęp do danych

Sędziowie muszą ustalić, czy administracja może uniknąć ujawnienia dokumentacji DOGE. Oczekuje się, że Sąd Najwyższy wysłucha argumentów stron i wyda decyzję do końca czerwca.

W kwietniu 2025 roku sędzia okręgowy w Waszyngtonie Christopher Cooper orzekł, że DOGE prawdopodobnie jest agencją rządową podlegającą federalnej ustawie o wolności informacji (FOIA). Ustawa ta pozwala społeczeństwu żądać dostępu do dokumentów organów państwowych. Sąd Apelacyjny dla Okręgu Kolumbii odmówił wstrzymania wykonania tego orzeczenia.

Główny radca prawny CREW Nikhil Suse oświadczył, że organizacja będzie nadal dążyć do przejrzystości działań administracji Trumpa zmierzających do jednostronnej zmiany rządu federalnego.

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Stanowiska stron i wcześniejsze orzeczenia

Administracja Trumpa nalega, że DOGE był organem doradczym przy prezydencie i zgodnie z precedensami Sądu Najwyższego nie podlega FOIA. CREW z kolei dąży do ustalenia, czy DOGE miał uprawnienia charakterystyczne dla agencji rządowej niezależnej od prezydenta.

Sędzia Cooper zobowiązał DOGE do przekazania części żądanych dokumentów i zezwolił CREW na przesłuchanie urzędniczki DOGE Amy Gleason. W czerwcu 2025 roku Sąd Najwyższy uwzględnił pilny wniosek administracji i polecił sądowi apelacyjnemu zawęzić zakres tych wymogów. CREW później wycofała część wniosków, jednak w lipcu tego roku sąd apelacyjny nie uwzględnił żądania administracji o wstrzymanie ujawnienia informacji.

Działalność DOGE

Trump utworzył DOGE rozporządzeniem wykonawczym pierwszego dnia po powrocie na urząd w styczniu 2025 roku, wyznaczając tej strukturze 18-miesięczną agendę. DOGE szybko rozpoczął ograniczanie wydatków i federalnego zatrudnienia, likwidację niektórych agencji oraz przekierowywanie pracy rządu na priorytety prezydenta. 4 lipca 2025 roku DOGE poinformował w mediach społecznościowych, że jego formalna misja dobiegła końca.

DOGE twierdził, że ograniczył wydatki o dziesiątki miliardów dolarów, jednak niezależnym ekspertom finansowym trudno było zweryfikować te twierdzenia. Federalni audytorzy ustalili, że część deklarowanych oszczędności była nieprawidłowa, nie miała danych potwierdzających lub dotyczyła rozwiązania umów, grantów i najmu rozpoczętych przed utworzeniem DOGE. Początkowo DOGE kierował były doradca Trumpa Elon Musk.

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