美国最高法院同意审理唐纳德·特朗普总统政府针对一项法院要求的申诉，该要求其向一家公益组织提交与政府效率部（DOGE）活动有关的文件。Citizens for Responsibility and Ethics in Washington（CREW）提起了诉讼，寻求获取有关DOGE工作的资料，TimesLIVE报道。

获取数据的争议

大法官们必须确定，政府是否可以避免披露DOGE的记录。预计最高法院将听取双方的辩论，并在6月底前作出裁决。

2025年4月，华盛顿地区法官克里斯托弗·库珀裁定，DOGE很可能是受联邦《信息自由法》（FOIA）约束的政府机构。该法律允许公众要求查阅政府机构的文件。哥伦比亚特区巡回上诉法院拒绝暂停该裁定的效力。

CREW首席法律顾问尼基尔·苏斯表示，该组织将继续寻求有关特朗普政府单方面改变联邦政府之举的透明度。

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双方立场和此前裁决

特朗普政府坚持认为，DOGE是总统的咨询机构，依据最高法院的先例不受FOIA约束。CREW则试图确定，DOGE是否拥有独立于总统的政府机构所特有的权力。

库珀法官命令DOGE提供部分被要求的文件，并允许CREW询问DOGE官员艾米·格利森。2025年6月，最高法院批准了政府的紧急动议，并指示上诉法院缩小这些要求的范围。此后，CREW撤回了部分请求，但在今年7月，上诉法院未批准政府暂停披露信息的请求。

DOGE的活动

特朗普在2025年1月重返职位后的第一天通过行政命令创建DOGE，并为该机构确定了18个月的议程。DOGE迅速开始削减开支和联邦雇员人数，撤销部分机构，并将政府工作重新导向总统的优先事项。2025年7月4日，DOGE在社交媒体上表示，其正式使命已经结束。

DOGE宣称削减了数百亿美元的开支，但独立金融专家难以核实这些说法。联邦审计人员发现，部分声称的节省金额不正确、没有支持数据，或涉及在DOGE成立前就已启动的合同、拨款和租约终止。DOGE最初由特朗普前顾问埃隆·马斯克领导。

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