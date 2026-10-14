Верховний суд США розгляне спір адміністрації Трампа щодо документів DOGE — TimesLIVE

Верховний суд США погодився розглянути скаргу адміністрації президента Дональда Трампа на судову вимогу передати громадській організації документи, пов’язані з діяльністю Департаменту урядової ефективності (DOGE). Позов подала організація Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), яка домагається доступу до відомостей про роботу DOGE, повідомляє TimesLIVE.

Суперечка щодо доступу до даних

Судді мають визначити, чи може адміністрація уникнути розкриття записів DOGE. Очікується, що Верховний суд заслухає аргументи сторін і ухвалить рішення до кінця червня.

У квітні 2025 року окружний суддя у Вашингтоні Крістофер Купер постановив, що DOGE, ймовірно, є державною установою, на яку поширюється федеральний Закон про свободу інформації (FOIA). Цей закон дозволяє громадськості вимагати доступу до документів державних органів. Апеляційний суд округу Колумбія відмовився зупинити дію цього рішення.

Головний юрисконсульт CREW Нікхел Сус заявив, що організація продовжить домагатися прозорості щодо зусиль адміністрації Трампа змінити федеральний уряд в односторонньому порядку.

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Позиції сторін і попередні рішення

Адміністрація Трампа наполягає, що DOGE був дорадчим органом при президентові та відповідно до прецедентів Верховного суду не підпадає під дію FOIA. CREW, своєю чергою, прагне встановити, чи мав DOGE повноваження, характерні для урядової установи, незалежної від президента.

Суддя Купер зобов’язав DOGE надати частину запитуваних документів і дозволив CREW допитати посадовицю DOGE Емі Глісон. У червні 2025 року Верховний суд задовольнив екстрене клопотання адміністрації та доручив апеляційному суду звузити обсяг цих вимог. Згодом CREW відмовилася від частини запитів, однак апеляційний суд у липні цього року не задовольнив вимогу адміністрації зупинити розкриття інформації.

Діяльність DOGE

Трамп створив DOGE указом у перший день після повернення на посаду в січні 2025 року, визначивши 18-місячний порядок денний структури. DOGE швидко почав скорочувати видатки та федеральний штат, ліквідовувати окремі установи й переорієнтовувати роботу уряду на пріоритети президента. 4 липня 2025 року DOGE повідомив у соцмережах, що його формальна місія завершилася.

DOGE заявляв про скорочення видатків на десятки мільярдів доларів, однак ці твердження було складно перевірити незалежним фінансовим експертам. Федеральні аудитори встановили, що частина заявленої економії була неправильною, не мала підтвердних даних або стосувалася припинень контрактів, грантів і оренди, розпочатих до створення DOGE. Спочатку DOGE очолював колишній радник Трампа Ілон Маск.

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