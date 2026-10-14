Верховный суд США согласился рассмотреть жалобу администрации президента Дональда Трампа на судебное требование передать общественной организации документы, связанные с деятельностью Департамента эффективности правительства (DOGE). Иск подала организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), которая добивается доступа к сведениям о работе DOGE, сообщает TimesLIVE.

Спор о доступе к данным

Судьи должны определить, может ли администрация избежать раскрытия документов DOGE. Ожидается, что Верховный суд заслушает аргументы сторон и примет решение до конца июня.

В апреле 2025 года окружной судья в Вашингтоне Кристофер Купер постановил, что DOGE, вероятно, является государственным учреждением, на которое распространяется федеральный Закон о свободе информации (FOIA). Этот закон позволяет общественности требовать доступа к документам государственных органов. Апелляционный суд округа Колумбия отказался приостановить действие этого решения.

Главный юрисконсульт CREW Никхил Сус заявил, что организация продолжит добиваться прозрачности в отношении усилий администрации Трампа по одностороннему изменению федерального правительства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиции сторон и предыдущие решения

Администрация Трампа настаивает, что DOGE был консультативным органом при президенте и в соответствии с прецедентами Верховного суда не подпадает под действие FOIA. CREW, в свою очередь, стремится установить, имел ли DOGE полномочия, характерные для государственного учреждения, независимого от президента.

Судья Купер обязал DOGE предоставить часть запрошенных документов и разрешил CREW допросить сотрудницу DOGE Эми Глисон. В июне 2025 года Верховный суд удовлетворил экстренное ходатайство администрации и поручил апелляционному суду сузить объем этих требований. Позднее CREW отказалась от части запросов, однако в июле этого года апелляционный суд не удовлетворил требование администрации приостановить раскрытие информации.

Деятельность DOGE

Трамп создал DOGE указом в первый день после возвращения на должность в январе 2025 года, определив 18-месячную повестку структуры. DOGE быстро начал сокращать расходы и численность федеральных служащих, ликвидировать отдельные учреждения и переориентировать работу правительства на приоритеты президента. 4 июля 2025 года DOGE сообщил в социальных сетях, что его формальная миссия завершилась.

DOGE заявлял о сокращении расходов на десятки миллиардов долларов, однако независимым финансовым экспертам было сложно проверить эти утверждения. Федеральные аудиторы установили, что часть заявленной экономии была неверной, не имела подтверждающих данных или касалась прекращения контрактов, грантов и аренды, начатых до создания DOGE. Изначально DOGE возглавлял бывший советник Трампа Илон Маск.

Читай нас в