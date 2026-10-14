Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło deklarację polityczną dotyczącą zapobiegania pandemiom, gotowości na nie i reagowania. Za dokumentem zagłosowały 153 kraje, trzy były przeciw, a dwa wstrzymały się od głosu — informuje Premium Times Nigeria.

Przeciw deklaracji zagłosowały Stany Zjednoczone, Izrael i Argentyna. Nowa Zelandia i Paragwaj wstrzymały się od głosu. Dokument przewiduje wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego, poprawę krajowych systemów ochrony zdrowia oraz zapewnienie sprawiedliwego dostępu do szczepionek, metod leczenia i innych niezbędnych produktów medycznych podczas sytuacji nadzwyczajnych w dziedzinie zdrowia publicznego.

Priorytety deklaracji

Deklaracja wzywa państwa do wzmacniania zdolności w zakresie przygotowania i reagowania, w tym do usuwania słabych punktów zidentyfikowanych podczas pandemii COVID-19. Wśród określonych priorytetów znajdują się trwałe inwestycje w krajowe, regionalne i globalne zdolności do zapobiegania, wykrywania i reagowania na pojawiające się zagrożenia pandemiczne.

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Mowa jest również o doskonaleniu systemów monitorowania chorób, wdrażaniu zaktualizowanych Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych z 2005 roku, szerszym udziale społeczności, sprawiedliwym dostępie do patogenów oraz mechanizmach podziału korzyści. Dokument przewiduje także rozszerzenie lokalnych i regionalnych zdolności produkcyjnych, inwestycje w badania i rozwój oraz trwałe finansowanie przygotowania do pandemii i reagowania na nie.

Negocjacje w sprawie porozumienia WHO

Światowa Organizacja Zdrowia z zadowoleniem przyjęła uchwalenie dokumentu. Dyrektor generalny WHO Tedros Ghebreyesus wezwał państwa do realizacji podjętych zobowiązań, w tym do zakończenia negocjacji dotyczących załącznika do systemu dostępu do patogenów i podziału korzyści z ich wykorzystania.

Wynik negocjacji dotyczących tego załącznika ma zostać rozpatrzony na następnym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2027 roku lub wcześniej — podczas sesji specjalnej. Jego przyjęcie ma usunąć jedną z kluczowych przeszkód w otwarciu Porozumienia w sprawie pandemii do podpisania, późniejszej ratyfikacji i wejścia w życie. Deklaracja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ma charakter polityczny, a nie prawnie wiążący.

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