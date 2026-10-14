Генеральная Ассамблея ООН приняла политическую декларацию о предотвращении пандемий, готовности к ним и реагировании. За документ проголосовали 153 страны, три выступили против, еще две воздержались, сообщает Premium Times Nigeria.

Против декларации проголосовали США, Израиль и Аргентина. Новая Зеландия и Парагвай воздержались. Документ предусматривает усиление эпидемиологического надзора, улучшение национальных систем здравоохранения и обеспечение справедливого доступа к вакцинам, методам лечения и другим необходимым медицинским продуктам во время чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

Приоритеты декларации

Декларация призывает государства укреплять возможности по подготовке и реагированию, в частности устранять слабые места, выявленные во время пандемии COVID-19. Среди определенных приоритетов — устойчивые инвестиции в национальные, региональные и глобальные возможности по предотвращению, выявлению и реагированию на новые пандемические угрозы.

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Также речь идет о совершенствовании систем мониторинга заболеваний, внедрении обновленных Международных медико-санитарных правил 2005 года, более широком участии сообществ, справедливом доступе к патогенам и механизмах распределения выгод. Документ также предусматривает расширение местных и региональных производственных мощностей, инвестиции в исследования и разработки, а также устойчивое финансирование подготовки к пандемиям и реагирования на них.

Переговоры по соглашению ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения приветствовала принятие документа. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал государства выполнить взятые обязательства, в том числе завершить переговоры по приложению к системе доступа к патогенам и распределения выгод от их использования.

Результат переговоров по этому приложению ожидается рассмотреть на следующей Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2027 года или раньше — на специальной сессии. Его принятие должно устранить одно из ключевых препятствий для открытия Соглашения о пандемиях для подписания, последующей ратификации и вступления в силу. Принятая Генассамблеей декларация носит политический, а не юридически обязательный характер.

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