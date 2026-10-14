联合国大会通过了一项关于预防大流行病、做好准备和应对的政治宣言。153个国家投票支持该文件，3个国家反对，另有2个国家弃权，Premium Times Nigeria报道。

美国、以色列和阿根廷投票反对该宣言。新西兰和巴拉圭弃权。该文件规定加强流行病学监测，改善国家医疗卫生体系，并确保在突发公共卫生事件期间公平获得疫苗、治疗方法和其他必要医疗产品。

宣言的优先事项

该宣言呼吁各国加强准备和应对能力，包括消除在COVID-19大流行期间发现的薄弱环节。确定的优先事项包括持续投资于国家、区域和全球层面的能力，以预防、发现和应对新出现的大流行病威胁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

文件还涉及完善疾病监测系统、实施更新后的2005年《国际卫生条例》、扩大社区参与、公平获得病原体以及利益分享机制。该文件还规定扩大地方和区域生产能力，投资研发，并为大流行病准备和应对提供可持续融资。

关于世卫组织协议的谈判

世界卫生组织欢迎该文件的通过。世卫组织总干事谭德塞呼吁各国落实所作承诺，包括完成关于病原体获取和惠益分享系统附件的谈判。

有关该附件的谈判结果预计将于2027年5月举行的下一届世界卫生大会上审议，或更早在特别会议上审议。其通过应消除为《大流行病协议》开放签署、后续批准和生效所面临的关键障碍之一。联大通过的这项宣言具有政治性质，而不具有法律约束力。

关注我们在