Władze Mauritiusa wprowadziły godzinę policyjną w części kraju po nocnych zamieszkach wywołanych postrzeleniem 27-letniej kobiety podczas strzelaniny z udziałem policjanta. Premier Navin Ramgoolam poinformował, że ograniczenia miały wejść w życie we wtorek o godz. 20:30 czasu lokalnego i obowiązywać do godz. 6:00.

Ograniczenia w stolicy i większych miejscowościach

Godzina policyjna obejmuje stolicę Port Louis oraz duże miejscowości tego wyspiarskiego państwa na Oceanie Indyjskim. Z powodu zamieszek we wtorek zamknięto niektóre szkoły, poinformowało ministerstwo edukacji. Według Al Jazeery, niepokoje społeczne na Mauritiusie zdarzają się rzadko.

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Postrzelenie kobiety i śledztwo

Elodie Thomas została ranna na południu stolicy, gdy wracała z pracy furgonetką. Ministerstwo zdrowia oświadczyło, że pomyślnie przeszła operację usunięcia kuli.

W poniedziałek protestujący blokowali drogi i palili opony, po czym policja skierowała dodatkowe siły. Lokalne media podały, że sierżantowi policji postawiono zarzuty w związku ze strzelaniną. Według Reutersa policja Mauritiusa poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. Rząd Ramgoolama ma zebrać się w środę, aby ocenić sytuację. Biuro premiera oświadczyło, że po nocnych zamieszkach sytuacja się unormowała, a sektor publiczny będzie działał w zwykłym trybie.

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