Власти Маврикия ввели комендантский час в части страны после ночных беспорядков, вызванных ранением 27-летней женщины во время стрельбы с участием полицейского. Премьер-министр Навин Рамгулам сообщил, что ограничения должны были вступить в силу во вторник в 20:30 по местному времени и действовать до 6:00.

Ограничения в столице и крупных населенных пунктах

Комендантский час распространяется на столицу Порт-Луи и крупные населенные пункты островного государства в Индийском океане. Из-за беспорядков во вторник были закрыты некоторые школы, сообщило министерство образования. По данным Al Jazeera, общественные беспорядки на Маврикии происходят редко.

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Ранение женщины и расследование

Элоди Томас получила ранение на юге столицы, когда возвращалась с работы в фургоне. Министерство здравоохранения заявило, что ей успешно провели операцию по извлечению пули.

В понедельник протестующие перекрывали дороги и жгли шины, после чего полиция развернула дополнительные силы. Местные СМИ сообщили, что сержанту полиции предъявили обвинения в связи со стрельбой. По данным Reuters, полиция Маврикия сообщила, что расследует инцидент. Правительство Рамгулама должно собраться в среду, чтобы оценить ситуацию. Офис премьер-министра заявил, что после ночных беспорядков ситуация нормализовалась, а государственный сектор будет работать в обычном режиме.

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