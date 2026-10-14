印尼当局上个月暂停了26家与森林火灾有关联公司的运营许可证，并对其他公司展开调查。印尼总统普拉博沃·苏比安托呼吁加重对焚烧土地的处罚，称这种做法是“环境恐怖主义”，BBC News报道。

印尼正经历十年来最严重的森林火灾季。有毒烟霾笼罩了加里曼丹岛和苏门答腊岛的数百万人，当地空气污染水平已连续数周处于危险状态。烟雾还蔓延至新加坡和马来西亚：在新加坡，烟雾遮蔽了城市天际线；在马来西亚，部分学校因烟霾关闭。

火灾规模

根据独立森林监测平台Nusantara Atlas的数据，印尼记录到1,043,377个火点，总计影响90万公顷土地。今年火灾强度与尤为强烈的厄尔尼诺现象有关，该现象改变了全球天气状况。

森林和泥炭地的部分火灾是由焚烧植被开垦土地造成的。这种方法传统上由农民用于为新作物准备土壤，但如今火灾越来越多地与商业农业生产有关。印尼禁止焚烧土地，但当局多年来一直难以确保这一禁令得到执行。

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对公司的指控和诉讼

绿色和平组织在本月的一份报告中点名了与印尼持续发生火灾地区有关联的新加坡和马来西亚公司。该组织称，8月至9月期间，新加坡棕榈油生产商First Resources的两家印尼子公司管理的土地上记录到30多个烟霾源。First Resources向BBC表示，该公司遵守零焚烧政策，并采取火灾预防、监测和扑灭措施。

绿色和平组织还提到马来西亚种植园集团Kuala Lumpur Kepong：其子公司PT Menteng Jaya Sawit Perdana的土地上记录到19个烟霾源。Kuala Lumpur Kepong表示，大多数火灾发生在其特许经营区域之外，所有火点均已扑灭。

在西加里曼丹省坤甸市，数个公民团体对政府和总统普拉博沃·苏比安托提起集体诉讼。他们指控当局因反复出现的有毒烟霾而严重失职，并要求将其宣布为国家灾难，此举可能为医疗费用报销铺平道路。

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