巴勒斯坦人在纳布卢斯附近橄榄园遇袭身亡——The National

44岁的巴勒斯坦人阿里·巴扎里是四个孩子的父亲，他于10月7日在以色列占领的约旦河西岸纳布卢斯附近的一处橄榄园遭袭时身亡。袭击发生时，他的家人正在橄榄树间。

据The National报道，死者的堂兄阿卜杜勒·拉蒂夫·巴扎里表示，袭击者——他称其为定居者——向家人开枪，用金属和木制物品殴打他们，并投掷石块。他说，8人受伤，其中2人为枪伤；一名亲属仍在医院治疗。

橄榄收获面临威胁

官方橄榄采收季原定于周四开始，但当地居民因担心收成被盗而提前前往橄榄园。该报写道，自9月底人们开始重返树下以来，定居者已杀害两名巴勒斯坦人，另有许多人受伤。

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阿卜杜勒·拉蒂夫·巴扎里称，橄榄园是巴勒斯坦身份认同和经济的重要组成部分。他说，今年的天气有利于收成，树木果实累累，但暴力正使橄榄采收面临威胁。

乌萨林的伤者

在纳布卢斯以南的乌萨林村，63岁的瓦尔达·阿德利也在一次其家人认为与定居者有关的袭击中受伤。亲属告诉该报，她赶往家人身边时遭到殴打；她的亲人在房屋旁一处小橄榄园附近遭袭。

据家人称，阿德利的一名儿子在遭金属棍殴打后头部重伤，目前正在纳布卢斯的重症监护室。另一名儿子加桑·艾哈迈德·阿德利肩部骨折并背部受伤。The National指出，对巴扎里和阿德利两家人的袭击发生在A区和B区，巴勒斯坦民族权力机构在这些地区拥有完全或部分控制权。

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