Палестинец Али аль-Баззари, 44-летний отец четверых детей, погиб 7 октября во время нападения на оливковую рощу возле Наблуса на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. В момент нападения члены его семьи находились среди оливковых деревьев.

Как сообщает The National, двоюродный брат погибшего Абдул Латиф аль-Баззари заявил, что нападавшие, которых он назвал поселенцами, стреляли в членов семьи, били их металлическими и деревянными предметами и бросали камни. По его словам, ранения получили восемь человек, двое из них — огнестрельные; один из родственников до сих пор находится в больнице.

Сбор оливок под угрозой

Официальный сезон сбора оливок должен был начаться в четверг, однако местные жители начали выходить в рощи заранее из-за опасений кражи урожая. Издание пишет, что с конца сентября, когда люди начали возвращаться к деревьям, поселенцы убили двух палестинцев, а еще многие люди получили ранения.

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Абдул Латиф аль-Баззари назвал оливковые рощи важной частью палестинской идентичности и хозяйства. По его словам, в этом году погода благоприятствовала урожаю и деревья обильно плодоносили, однако насилие ставит сбор оливок под угрозу.

Раненые в Усарине

В деревне Усарин, к югу от Наблуса, 63-летняя Варда Адели также получила ранения во время нападения, которое ее семья связывает с поселенцами. Родственники рассказали изданию, что ее избили, когда она поспешила к близким, на которых напали возле небольшой рощи рядом с домом.

Один из сыновей Адели находится в отделении интенсивной терапии в Наблусе с тяжелой травмой головы после избиения металлическим прутом, по словам семьи. Другой сын, Гассан Ахмед Адели, получил перелом плеча и травму спины. The National отмечает, что нападения на семьи аль-Баззари и Адели произошли в районах A и B, где Палестинская администрация имеет полный или частичный контроль.

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