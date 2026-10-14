Palestyńczyk Ali al-Bazzari, 44-letni ojciec czworga dzieci, zginął 7 października podczas ataku na gaj oliwny w pobliżu Nablusu na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu. W chwili ataku członkowie jego rodziny byli wśród drzew oliwnych.

Jak informuje The National, kuzyn zabitego, Abdul Latif al-Bazzari, oświadczył, że napastnicy, których nazwał osadnikami, strzelali do członków rodziny, bili ich metalowymi i drewnianymi przedmiotami oraz rzucali kamieniami. Według niego rannych zostało osiem osób, w tym dwie od broni palnej; jeden z krewnych nadal przebywa w szpitalu.

Zbiory oliwek zagrożone

Oficjalny sezon zbioru oliwek miał rozpocząć się w czwartek, jednak miejscowi zaczęli wychodzić do gajów wcześniej z obawy przed kradzieżą plonów. Publikacja pisze, że od końca września, gdy ludzie zaczęli wracać do drzew, osadnicy zabili dwóch Palestyńczyków, a wiele innych osób odniosło obrażenia.

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Abdul Latif al-Bazzari nazwał gaje oliwne ważną częścią palestyńskiej tożsamości i gospodarki. Według niego pogoda sprzyjała w tym roku zbiorom, a drzewa obficie owocowały, jednak przemoc stawia zbiory oliwek pod znakiem zapytania.

Ranni w Usarinie

We wsi Usarin, na południe od Nablusu, 63-letnia Warda Adeli również odniosła obrażenia podczas ataku, który jej rodzina wiąże z osadnikami. Krewni powiedzieli publikacji, że została pobita, gdy pospieszyła do bliskich, zaatakowanych w pobliżu niewielkiego gaju obok domu.

Jeden z synów Adeli przebywa na oddziale intensywnej terapii w Nablusie z ciężkim urazem głowy po pobiciu metalowym prętem, jak podaje rodzina. Drugi syn, Ghassan Ahmed Adeli, ma złamany bark i uraz pleców. The National zauważa, że ataki na rodziny al-Bazzari i Adeli miały miejsce na obszarach A i B, gdzie Autonomia Palestyńska sprawuje pełną lub częściową kontrolę.

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